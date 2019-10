Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bei Einbrüchen in Autohaus Kompletträder entwendet

Landau (ots)

In der Zeit von Samstag, 19.10.2019, 14 Uhr und Montag, 21.10.2019, 07:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Autohaus in der Nußdorfer Heide ein. Hier entwendeten sie mindestens zehn Reifenkomplettsätze im Wert von mehreren tausend Euro. Bereits in der Nacht von Donnerstag, 10.10.2019, auf Freitag, 11.10.2019, brachen bislang unbekannte Täter in dasselbe Autohaus ein und entwendeten ebenfalls mehrere Kompletträder. Zum Abtransport des Diebesguts müssen die Täter ein Fahrzeug mit entsprechend großem Laderaum genutzt haben. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Landau geführt. Hinweise werden unter 06341-2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen genommen.

