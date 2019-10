Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim, Alzheimer Weg, 20.10.2019, 14.40 Uhr Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Herxheim (ots)

Unachtsamkeit im Zusammenspiel mit zu geringem Abstand auf den vorausfahrenden Pedelecfahrer war vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am 20.10.2019 um 14.40 Uhr in Herxheim, Alzheimer Weg. Die hinter ihrem Ehemann fahrende 53-jährige Pedelecfahrerin war über das Linksabbiegen ihres vorausfahrenden Ehemannes derart überrascht, dass sie aufgefahren ist und stürzte. Der Ehemann versicherte, rechtzeitig Handzeichen gegeben zu haben. Bei dem Sturz verletzte sich die Pedelecfahrerin am rechten Knie und wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den beiden Pedelecs entstand nur geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell