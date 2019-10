Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Eutzinger Straße 1, 19./20.10.2019 Diebstahl von Zaunelementen

Vom 19./20.10.2019 entwendeten unbekannte Täter von der Einzäunung des Volleyballfeldes in Landau, Sportgelände in der Eutzinger Straße -20- schwarze Metallgitterfelder im Wert von ca. 4500.--EUR. Hierzu hebelten die Täter das verschlossene Stahltor auf, um auf das Gelände zu gelangen. Hier entfernten die Täter die Schrauben und entwendeten die 20 Zaunelemente. Diese müssten mittels eines Fahrzeugs von der Örtlichkeit abtransportiert worden sein. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

