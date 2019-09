Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Schule

Eichenzell - In der Zeit von Freitag (13.09.) bis Mittwoch (18.09.) versuchten bisher unbekannte Täter in eine Schule in der Dr.-Eduard-Stieler-Straße einzubrechen. Hierzu versuchten sie eine Tür am Gebäude aufzuhebeln, was jedoch misslang. Von einer weiteren Tatausführung ließen die Täter ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. An der Türe entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. B404

