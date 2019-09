Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe nach einem vermissten 77-jährigen Mann aus Ludwigsau-Reilos

Bad Hersfeld (ots)

Vermisstensache: Die Polizei in Bad Hersfeld bittet um Mithilfe. Seit dem 19.09.2019, 16 Uhr, wird der 77-jährige Hans Werner WITTICH aus dem Seniorenheim in 36251 Ludwigsau-Reilos vermisst. Herr Wittich ist 168 cm groß, 71 kg schwer, hat kurze graue Haare, trägt eine dunkle Jogginghose und einen dunkelblauen Pullover. Er benötigt dringend ärztliche Hilfe und könnte orientierungslos sein. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld (06621/9320) oder jede andere Polizeidienststelle.

(Raab), EPHK und PvD

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell