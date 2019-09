POL-OH: Aktuelle Warnung vor Betrugsversuchen "Falscher Polizeibeamter"

Polizeipräsidium Osthessen

Polizei warnt vor "Falschen Polizeibeamten": Aktuell Anrufe durch falsche Polizisten im Landkreis Fulda

REGION. Unbekannte haben am heutigen Mittwoch im Stadtgebiet Fulda und Großenlüder versucht, als sogenannter "Falscher Polizeibeamter" an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Sie meldeten sich am Telefon als Polizist oder Kriminalbeamter und gaben vor, dass nahe Angehörige in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt seien und Hilfe benötigen. In einem weiteren Anruf wird dann vermutlich versucht, an Bargeld für die verletzten Personen / Angehörige zukommen.

Ihre Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! - Die Polizei ruft niemals an, um Sie dazu zu bewegen, Geld abzuholen und den Beamten zu übergeben. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. - Verständigen Sie im Zweifel immer die Polizei über den Notruf 110! - Wichtig:

Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion oder Wahlwiederholungstaste, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen können. Legen Sie bewusst auf und wählen Sie selbst die 110 oder die Rufnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt.

Weiter Infos / Verhaltenshinweise finden Sie auch unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

