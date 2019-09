Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Kennzeichendiebstähle - Sachbeschädigung

Fulda (ots)

Einbruch in Jugendtreff

Eichenzell - In der Nacht von Montag (16.09.) auf Dienstag (17.09.) hebelten Unbekannte eine Tür an einem Jugendraum in der Munkenstraße auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Hier brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten das Gebäude. Die Diebe stahlen einen kleineren Geldbetrag und verursachten Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Mehrere Kennzeichen gestohlen

Hünfeld - Ebenfalls in der Nacht von Montag (16.09.) auf Dienstag (17.09.) wurden nach bisherigen Erkenntnissen insgesamt drei Kennzeichen von abgestellten Fahrzeugen entwendet. Sämtliche Pkws waren auf einem Parkplatz in der Lindenstraße abgestellt. Von einem silbernen Citroen Berlingo wurde das amtliche Kennzeichen FD-HF 172 gestohlen. Das zweite Kennzeichen, FD-UH 167, wurde von einem blauen Opel Astra entwendet. Außerdem wurde von einem grauen Seat das Kennzeichenschild FD-AH 1602 abmontiert. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 60 Euro.

Reifen zerstochen

Fulda - Wie die Polizei erst jetzt erfuhr, wurde bereits am Dienstag (10.09.) an einem Pkw der rechte vordere Reifen zerstochen. Der Geschädigte hatte seinen silbernen Renault in der Von-Galen-Straße geparkt und stellte einen Einstich an der Reifenaußenseite fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Neuhof - Am Dienstag (17.09.), zwischen 10:00 Uhr und 20:00 Uhr, wurde von einem schwarzen Mazda das amtliche Kennzeichen FD-NN 2402 gestohlen. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Bahnhofsstraße abgestellt. Es entstand ein Schaden von rund 20 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell