POL-OH: Werkzeugdiebstahl aus Krankenhausbaustelle

Fulda (ots)

Fulda - In der Zeit von Freitagabend (13.09.) bis Montagmorgen (16.09.) entwendeten Unbekannte aus dem Baustellenbereich eines Krankenhauses in der Pacelliallee Werkzeugtaschen mit Kleinwerkzeug im Wert von circa 2.000 Euro. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen die Täter durch das Aufschneiden einer Trockenbauwand in die Räumlichkeiten ein und verursachten dadurch einen Sachschaden von etwa 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 -1012

