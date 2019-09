POL-OH: Einbruch gescheitert, Einbrecher auf Diebestour, Beifahrerseite zerkratzt, Außenspiegel abgetreten,

Polizeipräsidium Osthessen

Medieninformation vom 16.09.2019

Einbruch gescheitert Grebenhain/Bermutshain - Unbekannte Täter versuchten zwischen dem 1. September und 14. September in ein Haus in der Gemarkung "Am Hegholz" in Grebenhain/Bermutshain einzubrechen. Der Hausbesitzer hatte jedoch sein Gebäude so gut gesichert, dass der Einbruch scheiterte und die Einbrecher ihr Vorhaben aufgaben. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Einbrecher auf Diebestour Herbstein/Lanzenhain - In dem Herbsteiner Stadtteil Lanzenhain waren in der vergangenen Woche unbekannte Einbrecher auf Diebestour. Zwischen dem 8. und 14. September brachen sie in einen Bauwagen im Herchenhainer Weg ein und stahlen ein Autoradio, eine Subwoofer und eine Sony Endstufe. Aus einer weiteren Baubude in der Nähe des Sportplatzes holten die Einbrecher eine Machete zwischen dem 10. und 14. September heraus. Auch das Sportlerheim des SC Lanzenhain war in der Nacht von Mittwoch (11.9.) auf Donnerstag (12.9.) in das Visier der Diebe gerückt. Hier entwendeten sie neben etwas Bargeld einen Laptop sowie einen Lautsprecher. Das Diebesgut hat insgesamt einen Wert von circa 1.500 Euro. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1.600 Euro. Vermutlich wurden die Taten von ein und denselben Verdächtigen verübt. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Beifahrerseite zerkratzt Alsfeld - Auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Grünberger Straße zerkratzten Unbekannte am Samstag (14.9.), zwischen 15:50 Uhr und 16:15 Uhr an einem blauen Renault/Megan die Beifahrerseite. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Außenspiegel abgetreten Mücke/Ober-Ohmen - An einem roten BMW traten unbekannte Täter zwischen Donnerstag (12.9.), 22:30 Uhr und Freitag (13.9.), 9 Uhr, den linken Außenspiegel ab. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Einbruch in Einfamilienhaus Mücke/Nieder-Ohmen - In ein Einfamilienhaus brachen unbekannte Täter am Freitag (13.9.), zwischen 10:50 Uhr und 15 Uhr in der Straße "Auf der Simonsgalle" ein. Aus dem Haus entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Der Wert des Diebesgutes steht derzeit noch nicht fest. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

