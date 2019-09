Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Exhibitionist in Mörse aktiv - Zeugen gesucht (Meldung neu!)

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Mörse, Hattorfer Straße 02.09.19, 17.00 Uhr

Am Montagnachmittag zeigte sich ein unbekannter Exhibitionist im Mörser Gutsmannpark in schamverletzender Weise. Als ein 19-jähriger Zeuge auf den Täter zuging, fuhr der Täter davon. Der Vorfall ereignete sich um 17 Uhr im Gutsmannpark nahe der Hattorfer Straße. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich der Unbekannte an einer Parkbank auf. Er sei etwa 180 cm groß, schlank und ca. 55 Jahre alt. Der Gesuchte habe eine kurze beigefarbene Cargohose, ein schwarzes T-Shirt und ein schwarzes Basecap getragen. Die Polizei Wolfsburg nimmt Hinweise zu dem Geschehen unter der Rufnummer 05361-46460 entgegen.

