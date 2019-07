Polizei Braunschweig

POL-BS: Diebstahl aus Fahrradkorb während der Fahrt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hansestraße 17.07.2019, 15 Uhr

Ein Mann entnahm während der Fahrt aus dem Fahrradkorb eines anderen Fahrrads das Portemonnaie, nahm Geld heraus und legte das Portemonnaie zurück in die Handtasche der Geschädigten. Trotz der sofortigen Verfolgung durch Zeugen konnte der Dieb entkommen.

Am Mittwochnachmittag fuhr eine 65-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg die Hansestraße in Richtung stadtauswärts entlang. Ihre Handtasche hatte sie mit dem Reißverschluss geschlossen und in ihren Fahrradkorb auf dem Gepäckträger gelegt. Um einem Verlieren oder einem Diebstahl vorzubeugen, hatte die Frau extra die Henkel der Handtasche um die Satteltasche gelegt.

Dies hielt einen zweiten Radfahrer aber nicht davon ab, der Frau zu folgen. Er fuhr mit seinem Fahrrad knapp hinter der Frau, griff während der Fahrt in die Handtasche und nahm das Portemonnaie heraus. Nachdem er Bargeld herausgenommen hatte, verstaute er das Portemonnaie wieder in der Handtasche, die immer noch im hinteren Fahrradkorb der radelnden Frau lag.

Diese bekam von alledem nichts mit, gab aber später an, das tatsächlich Bargeld fehle.

Ein aufmerksamer Autofahrer und seine Frau konnten das Geschehen beobachten und wollten den Dieb zur Rede stellen. Doch bevor sie dazu kamen, flüchtete der Mann in entgegengesetzte Richtung, so dass der Autofahrer auf Grund der Straßenführung nicht folgen konnte.

Auch ein weiterer Radfahrer, der die Flucht mitbekommen hatte, versuchte den Dieb, der nun in Richtung stadteinwärts fuhr, zu folgen und anzusprechen. Dieser Zeuge konnte später leider nicht mehr von der Polizei angetroffen werden.

Der Beschuldigte sei Anfang bis Mitte 20 Jahre alt, ca. 1,75 m groß und schlank. Er habe braune, kurze Haare und ein südländisches Aussehen und trug ein weißes Oberteil sowie eine helle Hose.

Daher bittet die Polizei den radfahrenden Zeugen sowie Personen, die Hinweise auf die Tat bzw. den Täter geben können, sich bei der Polizei unter 0531/476-3315 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell