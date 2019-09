Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mann wirft mit Flaschen auf Kunden - Geschädigte gesucht

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Neumärker Straße 29.08.2019, 15.40

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung in einem Lebensmitteldiscounter in der Neumärker Straße. Hier betrat gegen 15.40 Uhr ein 52 Jahre alter Helmstedter den in einem Center befindlichen Lebensmittelmarkt, begab sich zu den Spirituosenregalen und begann ohne Vorwarnung gefüllte Flaschen mit Alkohlica in Richtung des Kassenbereichs zu werfen. Wie durch ein Wunder wurde keiner der dort stehenden Kunden verletzt, da sich alle fluchtartig in Sicherheit bringen konnten. Das Personal konnte den Täter überwältigen und der wenige Minuten später eintreffenden Polizei übergeben. Diese ermittelt jetzt nicht nur wegen Sachbeschädigung sondern auch wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, insbesondere die Kunden, die sich im Kassenbereich aufgehalten haben, sich bei der Polizei in Helmstedt zu melden. Telefon 05351/521-0.

