Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte stehlen VW Golf Plus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Halberstädter Straße 30.08.-01.09.19

Am Sonntagabend entdeckte eine 41 Jahre alte Wolfsburgerin, dass unbekannte Täter ihren VW Golf Plus entwendet hatten. Den Ermittlungen nach ereignete sich der Diebstahl nach dem späten Freitagabend. In diesem Zeitraum habe ihr Fahrzeug auf einer Parkpalette in der Halberstädter Straße gestanden, so die 41-Jährige. Das zwölf Jahre alte in schwarz lackierte Fahrzeug hat noch einen Wert von 5.000 Euro. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei in Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell