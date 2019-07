Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in einem leerstehenden Gebäude

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am späten Abend des 04.07.19 gegen 23:00 Uhr in einem derzeit leerstehenden Gebäude in der Talstraße in Neustadt zu einem Brand im Erdgeschoss. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen befanden sich nicht im Anwesen. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalinspektion Neustadt.

