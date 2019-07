Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 92-Jährige überfallen

Ludwigshafen (ots)

Am 03.07.2019, gegen 23:00 Uhr, lief eine 92-Jährige die Schanzstraße entlang als sie plötzlich und unvermittelt von einem 12-16-Jährigen mit schwarzen Haaren und schwarzem T-Shirt geschubst wurde. Sie stürzte zu Boden, hielt aber ihre Stofftasche fest. Trotzdem gelang es dem unbekannten Täter, den Geldbeutel mit Bargeld aus der Stofftasche zu entnehmen. Danach flüchtete er in Richtung Rohrlachstraße. Die verletzte 92-Jährige kam ins Krankenhaus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

