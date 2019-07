Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beim Fotografieren Handy aus der Hand gerissen

Ludwigshafen (ots)

Am 03.07.2019, gegen 07:00 Uhr, war eine 37-Jährige auf der Parkinsel auf der Hannelore-Kohl-Promenade unterwegs und hielt ihr Handy zum Fotografieren in beiden Händen. Plötzlich kam ein Radfahrer von hinten angefahren, riss ihr das Handy aus den Händen und gleichzeitig die Ohrstöpsel aus den Ohren. Dann entfernte er sich in Richtung Süden entlang der Hannelore-Kohl-Promenade. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

