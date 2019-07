Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Radfahrerin

Ludwigshafen (ots)

Am 03.07.2019, gegen 11.50 Uhr, fuhr eine 34-Jährige mit ihrem Auto auf dem Ostring in Richtung Pfingstweide. Am Kreisverkehr wollte sie diesen in Richtung Pfingstweide verlassen. Zur gleichen Zeit überquerte eine 81-Jährige auf ihrem Fahrrad den Fußgängerüberweg. Im Ausfahrtsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß zwischen der Autofahrerin und der Radfahrerin. Herbeikommende Zeugen kümmerten sich um die am Boden liegende Seniorin, während die 34-Jährige, die zunächst angehalten hatte, wieder losfuhr. Kurze Zeit später kehrte sie zum Unfallort wieder zurück und erklärte, dass sie ihren Führerschein geholt habe. Die 81-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

