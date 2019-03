POL-ESW: Pressebericht 04.03.2019

Polizei Eschwege

Wildunfall

Am Montagmorgen gg. 06.20 Uhr kollidierte ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Meißner auf der Bundesstraße B 27 zwischen Reichensachsen und Niddawitzhausen mit einem Fuchs. Der Fuchs verschwand danach im Wald, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1300.-EUR.

Verkehrsunfall

Am Samstagabend gg. 17.35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Wanfried, Plouescatstraße/Schulstraße zwischen einem 48-jährigen Pkw-Fahrer aus Wanfried und einem 53-jährigen Pkw-Fahrer aus Göttingen. Der 48-jährige soll nach Angaben des 53-jährigen Unfallgegners rückwärts von der Schulstraße in die Plouescatstraße eingefahren und dabei gegen die vordere Stoßstange am Pkw des 53-jährigen sein. Der 48-jährige gibt hingegen an, dass der 53-jährige vorwärts gegen die hintere Stoßstange seines Pkw gefahren sei. Sachschaden wurde lediglich am Fahrzeug des Wanfrieders in Höhe von 1000.-EUR festgestellt. Zeugen, die zum Unfallhergang klärende Angaben machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 zu melden.

Sachbeschädigung

Am Donnerstag, zwischen 13.00 Uhr und 19.30 Uhr warfen Unbekannte ein Stein durch die Fensterscheibe eines Bürogebäudes in der Bremer Straße in Eschwege. Neben der Scheibe wurde auch eine Wand im Inneren des Gebäudes durch den Steinwurf beschädigt. Der Sachschaden liegt bei 400.-EUR. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Sachbeschädigung an Pkw

Letzte Woche beschädigten Unbekannte zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr und Freitagmorgen, 09.00 Uhr einen Pkw im Pfaffenweg in Eschwege. Die Unbekannten traten gegen die Fahrertür und die hintere linke Tür. Dabei entstand Sachaschaden in Höhe von 400.-EUR. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Versuchter Einbruchsdiebstahl beim Kletterwald

In der Zeit vom 28.02.2019, 17.00 Uhr bis 01.03.2019, 14.30 Uhr traten Unbekannte in der Leuchtbergstraße gewaltsam die Holztür zu einer Hütte beim Kletterwald Eschwege auf, brachen zwei Bretter heraus und gelangten so ins Innere der Hütte. Entwendet wurde nichts. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 100.-EUR. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfall

Am Freitagabend gg. 20.45 Uhr kollidierte eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra auf der Landstraße L 3249 zwischen Eltmannsee und Gehau mit einem Stück Rehwild. Das Reh entfernte sich von der Unfallstelle, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500.-EUR.

