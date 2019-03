Polizei Eschwege

POL-ESW: Sturmschäden

Eschwege (ots)

Bislang wurden im Gebiet des Werra-Meißner-Kreises bei der Polizei einige Vorfälle im Zusammenhang mit dem Sturm gemeldet. Zwischen 09:38 Uhr und 10:55 Uhr wurden umgestürzte Bäume im Bereich der K 63 in der Gemarkung von Hilgershausen, auf der Landstraße zwischen Ermschwerd und Witzenhausen, im Bereich "Am Steg" in Witzenhausen (Ortausgang in Richtung Wendershausen) gemeldet. In Eschwege wird ein umgestürzter Baum im Bereich Hambergstraße/ Meißnerring mitgeteilt. Weiterhin wurden herabgefallene Ziegeln "Am Kespermarkt" und in der Walburger Straße in Witzenhausen sowie in der Römheldstraße in Eschwege gemeldet. Dort wurden zwei Pkws durch die Ziegel beschädigt. In der Nordbahnhofstraße in Witzenhausen wurde die Baustellenbeschilderung durch den Sturm umgeworfen. Zu Verkehrsunfällen in Zusammenhang mit dem Sturm oder Personenschäden kam es bisher nicht.

