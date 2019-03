POL-IZ: 190319.2 Itzehoe: Verkehrssicherheitsbericht 2018 der Polizeidirektion Itzehoe für den Kreis Steinburg

Polizeidirektion Itzehoe

Im Kreis Steinburg hält sich die Zahl der Verkehrsunfälle im Jahr 2018 mit 3.135 auf Vorjahresniveau. Die Anzahl der hierbei verletzten Personen ist gesunken, die Zahl der Getöteten hat sich von 7 auf 6 verringert. Von den insgesamt 3.135 Unfällen hat die Polizei 657 aufgenommen und ausgewertet, 420 davon ereigneten sich innerhalb, 237 außerhalb geschlossener Ortschaften.

526 verletzte Personen (2017: 596) Während die Zahl der Verletzten landesweit um 1,6 Prozent zurückgegangen ist, sank sie im Kreis Steinburg sogar um 11,7 Prozent. Bei den Schwerverletzten gab es 2018 ein Plus von 7,4 Prozent auf 87 Betroffene (2017: 81), während der Rückgang bei den Leichtverletzten (439) bei 14,8 Prozent lag (2017: 515). 41 Verletzte waren im Kindesalter.

Unfallverursacher / Unfallbeteiligung Die Zahl der durch "junge Fahrer", Menschen im Alter von 18-25 Jahren, verursachten Verkehrsunfälle ist stark zurückgegangen. Mit 100 Unfällen hat die Polizei 28 weniger als 2017 festgestellt, was einen Rückgang von 21,9 Prozent ausmacht und den niedrigsten Wert seit Jahren bedeutet. An 169 Unfällen waren Senioren (ab 65 Jahren) beteiligt, in 59,2 Prozent der Fälle waren sie die Verursacher. Anders als bei den jüngeren Verkehrsteilnehmern spielte bei ihnen nicht die "unangepasste Geschwindigkeit" eine herausragende Rolle, sondern die Vorfahrtmissachtung und Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren. An jedem fünften Unfall war ein Radfahrer (insgesamt 125) beteiligt, was im Vergleich zu 2017 ein Wachstum von 5 Prozent bedeutet. Im Landesdurchschnitt betrug der Anstieg sogar 6,3 Prozent. Die Zahl der Unfälle unter Beteiligung motorisierter Zweiräder war im vergangenen Jahr (80) auf einem etwas höheren Niveau als im Vorjahr (74).

Unfälle mit motorisierten Zweirädern Die Zahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung motorisierter Zweiräder (2017: 74, 2018: 80) ist leicht angewachsen, wobei die Zahl der bei diesen Unglücken Verletzten (Fahrer und Mitfahrer) in etwa auf dem Level von 2017 geblieben (2017: 69, 2018: 73) ist. Leider kamen im vergangenen Jahr - wie auch 2017 - zwei Biker ums Leben.

Radfahrer 2018 nahm die Polizei im Kreis Steinburg 125 Unfälle unter Beteiligung von Radfahrern auf, 5 Prozent mehr als 2017. Tödlich endete glücklicherweise keiner dieser Unfälle. Bei 10 Prozent der Fälle war Alkohol im Spiel, in 16 Mal waren Pedelecs beteiligt.

Unfallursachen Im Jahr 2018 sind weiterhin die Nichtbeachtung der Vorfahrt (159), die nicht angepasste Geschwindigkeit (106) und Fehler beim Abbiegen und Wenden (156) die Hauptunfallursachen.

Unfälle unter Alkohol- und Drogeneinfluss Die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen mindestens ein Beteiligter unter der Wirkung von Alkohol stand, ist im Kreis Steinburg im vergangenen Jahr erheblich zurückgegangen (2017: 53, 2018: 39), während im Landesmittel die Zahl der Alkoholunfälle um 3 Prozent gestiegen ist.

Verkehrsüberwachung In den Kreisen Steinburg und Dithmarschen hat die Polizei 2018 große Anstrengungen bei der Bekämpfung der Verkehrsdelikte unternommen und insgesamt 94.635 Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr schriftlich geahndet (2017: 74.321). Im Bereich der Polizeidirektion Itzehoe stellten die Beamten 79.273 Verkehrsteilnehmer mit nicht angepasster Geschwindigkeit fest, die kommunalen Geschwindigkeits-Messtrupps notierten zudem 93.899 Geschwindigkeitssünder. Demnach ist im vergangenen Jahr durchschnittlich alle drei Minuten ein Fahrzeug wegen Nichteinhaltens der zulässigen Geschwindigkeit "geblitzt" worden. Bei einer Vielzahl der Verkehrsunfälle sind Fahrzeuge aus "ungeklärter Ursache" von der Fahrbahn abgekommen oder mit dem Gegenverkehr kollidiert. Dabei liegt die Vermutung nahe, dass die Unfallfahrer in ihrer Aufmerksamkeit abgelenkt waren, sei es durch die Benutzung von Handys oder durch die Bedienung anderer Geräte der Kommunikations-, Informations- oder Unterhaltungselektronik. Deshalb hat die Polizei einen weiteren Schwerpunkt auf die Bekämpfung der Verkehrsdelikte rund um das Thema "Ablenkung" gelegt. Während die Beamten der Polizeidirektion Itzehoe 2017 noch 1005 derartige Delikte feststellten, waren es 2018 schon 1.282 Ordnungswidrigkeiten (+ 27,6 Prozent).

Die Polizeidirektion Itzehoe ist auch künftig bestrebt, die Verkehrssicherheit mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zu erhalten und nach Möglichkeit zu erhöhen. Die oberste Priorität liegt hierbei in der Bekämpfung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr. Weiterhin werden unter anderem die Verringerung von Unfällen unter Beteiligung von Kindern und die Vorbeugung und Verfolgung von Geschwindigkeitsverstößen durch gezielte Geschwindigkeitsmessungen einen Schwerpunkt der Verkehrssicherheitsarbeit bilden.

