Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190319.4 Meldorf: Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Meldorf (ots)

Am Montagabend hat eine unbekannte Person einen in Meldorf geparkten Wagen beschädigt und einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 23.30 Uhr war der Corsa der Anzeigenden auf dem Seitenstreifen vor dem Haus Friedrichshöferstraße 83 abgestellt. In dieser Zeit beschädigte ein Unbekannter den Wagen am Kotflügel, möglicherweise durch einen Tritt. Ein Unfallgeschehen mit einem anderen Fahrzeug kann aufgrund des Schadenbildes ausgeschlossen werden.

Zeugen, die Hinweise auf den Randalierer geben können, sollten sich mit der Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell