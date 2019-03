Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190319.3 Buchholz: Sporthalle beschmiert

Buchholz (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte eine Sporthalle in Buchholz beschmiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Sprayer geben können.

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmittag haben Sprayer drei von vier Wänden der Sporthalle in der Straße Hopfenhof mit Sprühfarbe verunstaltet. Sie verwendeten die Farben Rot, Schwarz und Weiß und hinterließen Schriftzüge wie USB, ACAB und FUCK DFB. Wie hoch die Kosten der Reinigung sein werden, ist noch unklar. Hinweise auf die Schmierfinken gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825/2310 wenden.

Merle Neufeld

