Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190319.5 Epenwöhrden: Unfallflucht

Epenwöhrden (ots)

Montagabend ist es in Epenwöhrden zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen. Einer der Beteiligten entfernte sich unerlaubt vom Ort - die Polizei sucht nun nach ihm.

Um 18.45 Uhr war der Geschädigte auf der Straße Dehling aus Richtung Dusenddüwelswarf in Richtung Meldorf unterwegs. Im Bereich einer leichten Linkskurve kam ihm der Fahrer eines VW-Busses mittig auf der Fahrbahn entgegen, so dass der Anzeigende auf den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hier touchierte er einen Baum oder einen Strauch, wodurch einige Schäden an der Beifahrerseite seines VWs entstanden. Der Unfallverursacher setzte seinen Weg fort, ohne sich um das Geschehen zu kümmern, während der Lupo-Fahrer zwar ebenfalls nicht hielt, aber unverzüglich eine Polizeidienststelle aufsuchte.

Laut dem Geschädigten befand sich in dem Verursacherfahrzeug, einem weißen VW T4 oder T5, eine 35 bis 40 Jahre alte, männliche Person mit kurzen Haaren. Wer Hinweise auf den Flüchtigen oder sein Fahrzeug geben kann, sollte sich mit der Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

