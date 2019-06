POL-LB: Böblingen: zwei leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall; Holzgerlingen: Unfallflucht und Einbruch in Wohnhaus; Leonberg: Fiat beschädigt

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Böblingen: Zwei leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Frauen und 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, in Böblingen. Ein 23-jähriger VW-Lenker fuhr auf der Herrschaftsgartenstraße in Richtung Feldbergstraße, als er an der Kreuzung zur Achalmstraße nach rechts abbiegen wollte. Dabei übersah er vermutlich eine von rechts kommende 24 Jahre alte BMW-Fahrerin, die in Richtung Schwabstraße unterwegs war. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, so dass die PKW auf eine bepflanzte Grünfläche am Fahrbahnrand geschleudert wurden. Sowohl die BMW-Fahrerin als auch die 24-jährige Beifahrerin des VW-Fahrers mussten mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Holzgerlingen: Verkehrsunfallflucht

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Tübinger Straße in Holzgerlingen am Samstag zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ausparken die rechte Fahrzeugseite eines Mercedes und setzte, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, seine Fahrt fort.

Holzgerlingen: Einbruch in Wohnhaus

Durch ein lautes Geräusch machte ein Einbrecher in der Nacht zum Sonntag, gegen 00:30 Uhr in der Altdorfer Straß ein Holzgerlingen auf sich aufmerksam. Ein Hausbewohner begab sich infolge dessen auf die Terrasse und konnte noch erkennen, wie der Täter hierauf die Flucht ergriff. Danach musste der Bewohner feststellen, dass der Eindringling auf bislang unbekannte Weise in das Haus gelangt war und Bargeld sowie diverse Schlüssel entwendet hatte. Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt und ungefähr 180 cm groß. Er trug dunkle Kleidung und eine schwarze Strickmütze. Das Polizeirevier Böblingen, Tel.: 07031/13-2500, bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

Leonberg-Eltingen: Fiat beschädigt

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter, der zwischen Samstag 22.30 Uhr und Sonntag 13.30 Uhr in der Wilhelmstraße in Eltingen eine Sachbeschädigung verübte. Der Unbekannte verteilte vermutlich eine Art Klebstoff auf der Windschutzscheibe eines geparkten Fiat und machte sich anschließend davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, entgegen.

