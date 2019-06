Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (18.06.2019) in der Heilbronner Straße Verkehrskontrollen durchgeführt und ihr Augenmerk dabei insbesondere auf die Beachtung des Rotlichts gelegt. Die Beamten kontrollierten zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr an der Einmündung Heilbronner Straße/Pragstraße die in stadtauswärtiger Richtung fahrenden Fahrzeuge. In diesem Zeitraum missachteten 15 Fahrzeuglenker das Rotlicht. Sieben Fahrerinnen oder Fahrer benutzten während der Fahrt verbotenerweise ihr Mobiltelefon, zwei Mitfahrer waren nicht angegurtet. Die Betroffenen erwartet nun ein empfindliches Bußgeld und teilweise Punkte im Verkehrszentralregister. Zwei Fahrer müssen darüber hinaus mit einem Fahrverbot rechnen.

