Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der B 27 bei 36124 Eichenzell - Erstmeldung -

Fulda (ots)

Gegen 17.30 Uhr ereignete sich heute auf der B 27 bei Eichenzell ein Verkehrsunfall, bei dem drei PKW beteiligt sind. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein PKW zwischen Eichenzell-Rothemann und Fulda-Süd in den Gegenverkehr. Anschließend schleuderte der PKW gegen ein weiteres Fahrzeug. Alle drei Fahrer der PKW wurden leicht, bzw. mittelschwer verletzt. Weitere Insassen befanden sich nicht in den Fahrzeugen. Die B 27 ist in Richtung Fulda derzeit noch wegen den Bergungsarbeiten gesperrt.

Hubertus Kümpel, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell