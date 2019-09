Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Roller beschädigt - Pkw beschädigt - Cabrioverdeck aufgeschnitten - Pkw aufgebrochen - Toilettenanlage beschädigt

Fulda (ots)

Kleinkraftrad mutwillig beschädigt

Gersfeld - Wie die Polizei erst jetzt erfuhr, wurde bereits am Donnerstagvormittag (29.08.) ein Kleinkraftrad der Marke Peugeot "Speedfight" im Bereich einer Schule in der Straße "Am Dammel" erheblich beschädigt. Unbekannte trennten den Ölschlauch vom Motor ab. Durch die fehlende Ölversorgung entstand ein Schaden am Motor. Der Gesamtschaden ist noch nicht genau zu beziffern.

Gegen Pkw getreten

Fulda - Ebenfalls wurde der Polizei erst jetzt mitgeteilt, dass in der Nacht zu Sonntag (01.09.) ein blauer Opel Astra in der Straße "Am Bildstock" beschädigt wurde. Unbekannte traten gegen die hintere Tür auf der Beifahrerseite und beschädigten diese hierdurch. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Cabrioverdeck aufgeschnitten

Fulda - In der Nacht von Dienstag (10.09.) auf Mittwoch (11.09.) schnitten Unbekannte das Verdeck von einem schwarzen Mazda Cabrio auf. Der Pkw war durch den Geschädigten in der Buttlarstraße abgestellt worden. Aus dem Fahrzeug stahlen sie im Anschluss das Autoradio. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1.750 Euro.

Pkw aufgebrochen

Fulda - In der Zeit von Dienstagabend (17.09.) bis Mittwochvormitttag (18.09.) brachen Unbekannte einen schwarzen Kia in der Adenauerstraße auf. Die Täter hebelten die Fahrer- und Beifahrertüre auf und gelangten so in den Innenraum. Hier stahlen sie das Radio und das Navigationssystem. Der genaue Schaden ist noch nicht bekannt.

Toilettenanlage beschädigt

Fulda - Vermutlich am vergangenen Wochenende zerstörten unbekannte Täter eine Fensterscheibe von einer Toilettenanlage in der der Abt-Richard-Straße. Mit einem unbekannten Gegenstande wurde die Scheibe eingeworfen. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1011

