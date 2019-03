Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Junge Frau verletzt Sanitäter bei der Hilfeleistung - Hilflose Frau tritt nach den Helfern

Essen (ots)

45470 MH.-Altstadt I:

Freitagabend (15. März, gegen 22.50 Uhr) verletzte eine Mülheimerin (22) einen Sanitäter auf der Kirchbergs Höhe, als dieser der jungen Frau helfen wollte. Kurz zuvor schickte die Leitstelle der Mülheimer Feuerwehr den 28-jährigen Sanitäter und seine beiden Kollegen (26, 41) mit ihrem Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes zum Einsatzort nahe der Gracht. Dort befinde sich nach Angaben von Anrufern eine junge Frau in hilflosem Zustand am Boden liegend. Tatsächlich fanden die Sanitäter die hilflose Frau und sprachen sie an. Beim Versuch ihre Vitalfunktionen zu prüfen, schlug sie plötzlich nach den Rettungssanitätern. Noch auf der Trage liegend, trat sie in das Gesicht des 28-Jährigen, dessen Schneidezähne dadurch abbrachen. Mit Unterstützung der hinzugezogenen Polizisten der Wache Mülheim konnte die renitente, offenbar unter Drogen und Alkohol stehende Frau ins Krankenhaus transportiert werden. Hier konnte auch der verletzte Sanitäter des DRK versorgt werden, der seinen Sanitätsdienst jedoch beenden musste. Auf Anordnung einer Beamtin des Mülheimer Ordnungsamtes wurde die Patientin später auf einer gesicherten Station des Krankenhauses untergebracht. Die Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige wegen Widerstandes und Körperverletzung vor./ Peke

