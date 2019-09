Polizei Düren

POL-DN: Nach Alkoholfahrt mit Kleinkraftrad ist ein Dürener ab jetzt Fußgänger

Düren (ots)

Ein 48jähriger Dürener ist seit Freitag wieder Fußgänger. Am Freitagabend, gegen 22.45 Uhr, überprüften Beamte der Polizeiwache Düren in der Straße Altenteich einen 48jährigen Dürener, der mit einem Kleinkraftrad unterwegs war, nach dessen vorangegangener, auffälliger Fahrweise. Im Rahmen der Überprüfung verlor der Dürener beim Absteigen von seinem Fahrzeug das Gleichgewicht und kippte zusammen mit dem Kleinkraftrad um. Er blieb unverletzt. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,54 Promille. Dem 48jährigen Mann wurde daraufhin auf der Wache Düren eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und er wird in Zukunft als Fußgänger unterwegs sein.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell