Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zeugensuche nach Unfallflucht - 5000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall von Dienstag, 10.12.19, gegen 05.30 Uhr, am Turbinenkreisel in Rheinfelden werden Zeugen gesucht. Von der B34 kommend fuhr ein Mercedes-Fahrer kurz vor dem Kreisverkehr auf dem rechten Fahrstreifen, um in Richtung Karsau weiter zu fahren. Links neben ihm befand sich ein weiteres Auto, welches plötzlich den Fahrstreifen nach rechts wechselte und hierbei seitlich mit dem Mercedes zusammenstieß. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich ebenfalls um einen Mercedes mit Lörracher Zulassung gehandelt haben, dieser müsste an der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt sein. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen.

