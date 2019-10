Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel (Wilhelmshöhe): Kasseler Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines BMW X5

Kassel (ots)

Die Kasseler Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zum Samstag in Kassel-Wilhelmshöhe Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu einem Fahrzeugdiebstahl geben können. Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter entwendeten einen in der Landgraf-Karl-Straße abgestellten schwarzen BMW X5. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Diebstahl in der letzten Nacht zwischen 03:00 Uhr bis heute Morgen, 09:30 Uhr. Das im Jahr 2018 erstmalig zugelassene Fahrzeug mit dem Kennzeichen KS- HI 800 hat einen Zeitwert von ca. 50.000 Euro. In unmittelbarer Nähe wurden in der Nacht zwei amtliche Kennzeichen entwendet, möglicherweise steht dieser Diebstahl in Zusammenhang mit dem Diebstahl des BMW. Die entwendeten Kennzeichen lauten: KS-XX 530.

Zeugen, die Hinweise auf den bzw.die Täter oder den Verbleib des BMW und/oder der entwendeten Kennzeichen geben können, werden gebeten sich unter der Tel: 0561-9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

