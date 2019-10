Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Herkunft von demoliertem Tresor unklar: Polizei sucht mit Foto den Eigentümer

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof: Die Herkunft eines demolierten, aber noch verschlossenen Tresors, den ein Spaziergänger Mitte September in einem Waldstück am Quellbachweg in Kassel fand, konnte bislang nicht geklärt werden. Die Beamten des Polizeireviers Nord, die den beschädigten Wertschrank dort sichergestellt hatten, konnten bei der weiteren Recherche keinen passenden Tatort finden. Auch der Eigentümer des Tresors konnte bislang nicht ermittelt werden. Bei der Klärung, wo der Safe herstammt, erhoffen sich die Beamten nun Hinweise durch die Veröffentlichung eines Fotos zu bekommen.

Der Spaziergänger hatte die Beamten des Reviers Nord am Donnerstag, dem 19. September 2019, gegen 19:50 Uhr, über seine Entdeckung informiert. Die Streife stellte in dem Waldstück am Quellbachweg den etwa 45x40x40 großen grauen Tresor sicher, der offenbar massiv mit Werkzeug bearbeitet worden. Dennoch war der Safe nach wie vor verschlossen. Das Spurenbild lässt jedoch erahnen, dass hier jemand vehement versucht hatte, den Wertschrank gewaltsam zu öffnen. Ob berechtigt oder unberechtigt, bleibt derzeit noch offen. Der Tresor ist von der Marke "Sentry" mit einer aufgedruckten Nummer AD-616908*.

Die Beamten des Reviers Nord bitten den Eigentümer des Tresors oder Zeugen, die Angaben zu dessen Herkunft machen können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

