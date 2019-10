Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Blauer Opel Ascona in Bettenhausen gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Der Diebstahl eines Oldtimers beschäftigt derzeit die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei Kassel. Bislang unbekannte Autodiebe stahlen den blauen Opel Ascona C in der Nacht zum gestrigen Donnerstag in Kassel-Bettenhausen. Die Ermittler erbitten nun Zeugenhinweise.

Wie die aufnehmenden Polizeibeamten des Reviers Ost mitteilen, bemerkte der Besitzer den Diebstahl gegen 08:15 Uhr. Er hatte das Auto am Mittwochabend, gegen 22 Uhr, auf dem Parkstreifen an der Leipziger Straße, in Höhe der Melsunger Straße, abgestellt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Opel konnte bislang noch nicht zum Auffinden des Wagens führen. Wie die Täter genau vorgingen, ist derzeit noch unklar. Der Opel Ascona C mit dem historischen Kennzeichen FD-TS 65H ist über 30 Jahre alt und hat einen Zeitwert von etwa 2.000 Euro.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben oder Hinweise auf die Täter sowie den Verbleib des auffälligen Wagens geben können, sich unter Tel.: 0561- 9100 bei der Polizei Kassel zu melden.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell