Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall auf B 251: Autofahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 8:30 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4413972 veröffentlichte Erstmeldung zu dem Unfall.)

Wie die Beamten der Polizeistation Wolfhagen zu dem Unfall auf der B 251 berichten, ist die Autofahrerin, eine 23-Jährige aus Bad Wildungen, bei dem Zusammenstoß mit dem Baum schwer verletzt und anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr soll nach erster Einschätzung der Rettungskräfte nicht bestehen. Zum Unfallhergang berichtet die vor Ort eingesetzte Streife, dass die 23-Jährige mit einem Audi A 4 auf der B 251 von Istha in Richtung Bründersen fuhr. In einer Rechtskurve verlor sie gegen 8 Uhr aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über den Pkw, kam von der Fahrbahn und krachten gegen einen Baum, der dadurch umstürzte. Der Audi kam anschließend erheblich beschädigt auf einer angrenzenden Wiese auf dem Dach zum Liegen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Polizeistation Wolfhagen geführt.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell