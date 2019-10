Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verletzter gibt an, am Königsplatz überfallen worden zu sein: Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat

Kassel (ots)

Kassel / Hofgeismar: Am gestrigen frühen Mittwochmorgen, gegen 5:10 Uhr, rief die Besatzung eines Rettungswagens eine Streife der Polizeistation Hofgeismar zum Bahnhof Hümme, da sie dort einen Verletzten behandelten und der Mann angab, in Kassel überfallen worden zu sein. Die Befragungen des in Trendelburg wohnenden 58-Jährigen gestaltete sich aufgrund seiner Alkoholisierung und geringer Deutschkenntnisse insgesamt schwierig. Bei seiner Vernehmung im Krankenhaus mithilfe einer Übersetzerin schilderte der 58-Jährige den Beamten, zuvor in der Nacht auf dem Königsplatz in Kassel überfallen worden zu sein. Etwa gegen 4:30 Uhr sollen dort insgesamt drei Männer auf ihn eingeschlagen und getreten haben, wobei sie ihm die Geldbörse und das Handy geraubt hätten. Im Anschluss daran fuhr der 58-Jährige mit der Regiotram nach Hofgeismar-Hümme und verständigte den Rettungsdienst. Er hatte offenbar Prellungen und eine Platzwunde im Gesicht davongetragen und wurde anschließend vorsorglich in einem Krankenhaus aufgenommen.

Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach möglichen Zeugen der Tat. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit einem solchen Vorfall auf dem Königsplatz in der Nacht zum Mittwoch gemacht hat und Hinweise auf die drei mutmaßlichen Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

