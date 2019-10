Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täter überfällt Autohandel und schlägt Opfer mit Waffe: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Ein 43-jähriger Mann wurde am gestrigen Mittwochvormittag Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls im Kasseler Stadtteil Bettenhausen. Der derzeit noch unbekannte Täter erbeutete unter Vorhalt eines Revolvers eine Aktentasche aus dem Büro eines Autohandels. Anschließend schlug er das Opfer mit der Waffe, bevor er die Flucht ergriff. Die Beamten des Kommissariats 35 der Kripo Kassel suchen Zeugen, die Hinweise auf den Räuber geben können oder seine Flucht in Richtung Sandershäuser Straße beobachtet haben.

Wie das Opfer gegenüber den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes mitteilte, ereignete sich der Überfall gegen 11:15 Uhr. Der 43-Jährige aus Kassel befand sich allein in dem Bürocontainer des Autohandels im Ölmühlenweg, nahe der Zulassungsstelle, als der maskierte Täter hereinkam und unter Vorhalt einer Waffe eine Aktentasche mit Autoschlüsseln und einem Handy erbeutete. Bevor der Täter in Richtung Sandershäuser Straße durch das Gebüsch flüchtete, schlug er den 43-Jährigen noch mit dem Revolver gegen den Kopf. Das verletzte Opfer wurde von einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber mittlerweile wieder verlassen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch mehrere Polizeistreifen fehlt vom Täter bislang jede Spur. Der Räuber war etwa 50 Jahre alt, 1,85 Meter groß und kräftig. Er trug eine braune Lederjacke, eine dunkelbraune Hose und braune Stiefel. Das Gesicht war mit einem Schal maskiert, außerdem trug der Täter auf dem Kopf eine dunkle Wollmütze.

Ob ein Zusammenhang zwischen diesem Raub und dem Überfall auf einen Gebrauchtwagenhändler am vergangenen Freitag in Kassel-Bettenhausen besteht (wie am 21.10.2019, um 16:42 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4410241 berichtet), ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Beamten des K 35. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

