Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Einbruch Automaten geplündert

Erkelenz-Gerderath (ots)

Bei einem Einbruch in eine Gaststätte an der Straße Weidenbruchsweg hebelten unbekannte Täter in der Nacht zum 3. Oktober (Donnerstag) zwei Türen zum Gastraum auf. Anschließend öffneten sie gewaltsam zwei Automaten und stahlen das Münzgeld.

