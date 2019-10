Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Vereinsheim eingebrochen

Übach-Palenberg (ots)

Über ein Fenster versuchten Einbrecher, in der Nacht zu Donnerstag (3. Oktober) in ein Vereinsheim an der Stadionstraße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Auch über das Dach fanden sie offenbar keinen Zugang, so dass sie ein anderes Fenster einschlugen. Aus dem Gebäude stahlen sie dann diverse Gegenstände sowie alkoholische Getränke.

