Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Vermisster Heino M. wieder da! ++ 49-Jähriger war an die Ostsee gereist und ist wohlauf ++

Lüneburg (ots)

Uelzen

Bad Bevensen - Vermisster Heino M. wieder da! - 49-Jähriger war an die Ostsee gereist und ist wohlauf

Den Aufenthalt des aus einer Klinik in Bad Bevensen abgängigen Heino M. konnte die Polizei am heutigen Tage klären. Der Vermisste hatte sich telefonisch bei der Polizei gemeldet. Er gab an, eigenständig an die Ostsee gefahren zu sein, ohne sich in der Klinik abzumelden und ist wohlauf. Die Polizei in der Region hatte Suchmaßnahmen nach dem leicht dementen 49-Jährigen eingeleitet, nachdem dieser in den Morgenstunden des 16.06.19 aus dem Reha-Bereich einer Klinik verschwunden war.

