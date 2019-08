Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zapfsäule beschädigt

Grevenbroich (ots)

Am Samstag, 24.08.2019, gegen viertel nach elf am Vormittag, kam es auf einem Tankstellengelände an der Zuckerfabrik zu einem Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw Mercedes das Tankstellengelände und prallte aus ungeklärter Ursache gegen eine Zapfsäule. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, Betriebsstoffe traten nur in ganz geringer Menge aus. Der Pkw wurde auf eigenen Wunsch des Fahrers abgeschleppt. (Ro.)

