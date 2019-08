Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Supermarkt - Unbekannte entkamen mit Zigaretten

Kaarst (ots)

An der Gustav-Heinemann-Straße in Kaarst brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag (23.08.), gegen 03:45 Uhr, in einen Supermarkt ein. Während sie mit Gewalt die Seitentür einer dort integrierten Bäckerei aus den Angeln hebelten, löste ein Alarm aus. Es gelang den Einbrechern, eine noch unbekannte Anzahl von Zigaretten aus einem im Markt befindlichen Tabakwarenladen einzupacken. Als die Polizei im Geschäft eintraf, hatten die Täter bereits das Weite gesucht und waren unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder Tatverdächtige geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131-3000.

