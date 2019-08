Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Warnung vor falschen Microsoft-Mitarbeitern

Neuss-Holzheim (ots)

Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als "Microsoft-Mitarbeiter" ausgeben. Am Dienstag (20.08.) wurde eine 58-jährige Neusserin von einem bislang Unbekannten angerufen, der sich als Mitarbeiter der genannten Firma ausgab und ihr bei einem technischen Problem helfen wolle. Dies diente jedoch nur als Vorwand, um persönliche Daten das Online-Banking betreffend auszuspähen. Es entstand nach bisherigen Ermittlungen ein finanzieller Schaden in noch unbekannter Höhe.

Anrufe von Betrügern, die angeblich bei Microsoft arbeiten und sich aktiv wegen eines vorgeblichen Computer-Problems melden, kommen leider immer wieder vor. Die Bandbreite der "Geschichten" ist hierbei groß, darunter angebliche Hacker-Angriffe oder Virenbefall. Anhand solcher Behauptungen versuchen die Täter dann beispielsweise ihre potentiellen Opfer von einer Installation einer "Fernwartungssoftware" (sogenannter TeamViewer) zu überzeugen, um vollen Zugriff auf den PC zu erlangen. Auch der Zugang zu den Online-Konten ist oft das Ziel der Betrüger.

Wer einen solchen Anruf erhält, sollte auf keinen Fall auf die Forderungen eingehen. Beenden sie sofort das Gespräch, trennen sie umgehend die Internetverbindung, wenn ein Zugriff denkbar ist. Nehmen sie auf keinen Fall irgendwelche Zahlungen vor und geben sie am Telefon keine Bank- oder Kreditkartendaten weiter.

Sie sollten wissen: Microsoft führt unter keinen Umständen unaufgeforderte Telefonanrufe durch, in denen das Unternehmen anbietet, ein schadhaftes Gerät zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. Microsoft schickt unaufgefordert weder E-Mails, noch fordert das Unternehmen per Telefonanruf persönliche oder finanzielle Daten an. Microsoft fragt auch niemals aktiv nach Kreditkarteninformationen, um die Echtheit von Office oder Windows zu verifizieren. Ein Kontakt zum Microsoft-Support erfolgt ausschließlich auf Initiative der Nutzer, niemals umgekehrt.

