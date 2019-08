Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei kontrolliert Wagen mit gefälschten Kennzeichen - Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Neuss (ots)

Am Mittwochnachmittag (21.08.), gegen 16 Uhr, überprüfte eine Motorradstreife der Neusser Polizei auf der Hülchrather Straße in Weckhoven einen Autofahrer. Dieser fiel auf, weil er während der Fahrt ein Mobiltelefon in der Hand hielt und sein Auto sich augenscheinlich in einem sehr schlechten Zustand befand. Bei der Kontrolle des 27-Jährigen stellte sich heraus, dass er den Wagen offenbar unter Drogeneinfluss geführt hatte. Der junge Mann gab dem Beamten gegenüber auch an, noch am Morgen Marihuana konsumiert zu haben. Die fällige Blutprobe entnahm ein Bereitschaftsarzt auf der Wache. Das Ergebnis wird zeigen, ob sich der Verdacht gerichtsverwertbar bestätigt. Um seinen Führerschein muss sich der Neusser keine Sorge machen - er hatte überhaupt keine Fahrerlaubnis.

Weiterhin stellte sich heraus, dass es sich bei den am Alfa Romeo angebrachten Kennzeichen um sogenannte Doubletten (gefälschte Kennzeichen) handelte. Der 27-Jährige muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Außerdem kommt ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und weiteres Verfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz auf ihn zu.

