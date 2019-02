Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Firma - Täter kamen übers Wochenende

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Max-von Laue-Weg 23.02.2019, 17.00 Uhr - 24.02.2019, 10.45 Uhr

Zu einem Einbruch in die Büroräume einer Firma in der Straße Max-von-Laue-Weg kam es zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen. Dabei richteten die Täter einen Schaden im vierstelligen Bereich an. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen überwanden zwischen Samstagnachmittag 17.00 Uhr und Sonntagmorgen 10.45 Uhr den das Gelände umgebenden Zaun von der Straße Max-von-Laue-Weg aus. Danach öffneten sie mit brachialer Gewalt ein Bürofenster der Firma und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Anschließend durchsuchten sie zahlreiche Aktenschränke. Dabei wurden verschlossene Schranktüren mit zerstörerischer Kraft aus dem Weg geräumt. Hierbei entdeckten sie in einem Aktenschrank eine Geldkassette mit noch zu ermittelndem Inhalt die sie entwendeten. Danach flüchteten die Unbekannten auf dem Weg, auf dem sie gekommen waren in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0.

