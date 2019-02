Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Imbiss - Täter brechen Automaten auf

Wolfsburg (ots)

Jerxheim, OT Jerxheim-Bahnhof, Bahnhofstraße 22.02.2019, 23.00 Uhr - 23.02.2019, 09.40 Uhr

Ein Einbruch in einen Imbiss ereignete sich am vergangenen Wochenende in der Bahnhofstraße. Dabei verursachten die Täter einen Schaden, der sich im vierstelligen Bereich belaufen dürfte. Nach bisher vorliegenden Informationen der Polizei begaben sich die Unbekannten Täter zwischen Freitagabend 23.00 Uhr und Samstagmorgen 09.40 Uhr an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie gewaltsam eine Zugangstür und gelangten so ins Innere der Lokalität. Zwei an der Wand angebrachte Spielautomaten werden von den Unbekannten mit brachialer Gewalt geöffnet und deren bargelter Inhalt entwendet. Anschließend flüchten die Täter unerkannt. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise an die Polizei in Schöningen, Rufnummer 05352/95105-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell