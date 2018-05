Kleve (ots) - Am Freitag (27. April 2018) zwischen 14.00 und 15.25 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Triftstraße einen schwarzen Hyundai i10 an hinteren linken Fahrzeugecke. Der Hyundai war auf einem Parkstreifen unmittelbar vor der Hoffmannallee abgestellt. Die Durchfahrt von der Triftstraße zur Hoffmannallee ist nicht zulässig. Vermutlich hat der Unfallverursacher den Hyundai beim Rangieren beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.

