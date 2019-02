Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruchversuch in Vereinsheim - Täter scheitern

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hellwinkel, Elsterweg 23.02.2019, 02.30 Uhr - 08.20 Uhr

Unbekannte haben versucht in das Vereinsheim eines Sportvereins im Elsterweg einzubrechen. Dabei scheiterten sie jedoch nach mehrfachen Versuchen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kamen die Täter am Samstagmorgen zwischen 02.20 Uhr und 08.20 Uhr. Eine Angestellte hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Zunächst versuchten die Ganoven eine Terrassentür gewaltsam zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Danach versuchten sie die Verglasung zu zerstören, wobei sie allerdings auch scheiterten. Anschließend flüchteten sie unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung. Der Schaden, den die Ganoven anrichteten, dürfte sich nach ersten Schätzungen auf 1.000 Euro belaufen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben. Hinweise bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell