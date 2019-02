Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Büro - Landkreis betroffen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Charlotte-von-Veltheim-Weg 24.02.3029, 17.53 Uhr

In ein Bürogebäude des Landkreises im Charlotte-von-Veltheim-Weg sind Unbekannte am Sonntagabend eingebrochen. Ob und was sie möglicherweise entwendet haben wird derzeit untersucht. Fest steht, dass die Einbrecher gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss geöffnet und durch dieses ins Innere des Gebäudes gelangt sind. Eine sofortige Umstellung mit mehreren Streifenwagen und anschließender Durchsuchung des Gebäudes mit mehreren Polizeikräften blieb ergebnislos. Von daher vermuten die Beamten, dass die Täter kurzentschlossen von ihrer Tat abgelassen und geflüchtet sind. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

