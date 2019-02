Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Geschwindigkeitsmessung im Tunnel

Wolfsburg (ots)

Am Sonntag führte die Polizei von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Tunnel an der Heßlinger Straße eine Geschwindigkeitsmessung durch. 8 Fahrzeuge wurden mit teils deutlich überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Der Spitzenreiter war ein Porsche-Fahrer mit 91 statt der erlaubten 50 km/h. Ihm droht ein Bußgeld in Höhe von 200EUR und ein Fahrverbot von 4 Wochen.

