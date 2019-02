Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung

Wolfsburg (ots)

Am Samstag (23.02.19) zwischen 14:30 und 23:15 Uhr kam es in der Teichbreite zu einem Einbruch in eine Wohnung. Bislang unbekannte Täter stiegen in der Windmühlenbreite über einen Balkon in eine Wohnung ein und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Täterhinweise nimmt die Polizei unter 05361/4646-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Leitstelle



Telefon: 05361/4646-212

E-Mail: lfz@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell